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Новости > Стал известен состав руководства МВД Украины

Стал известен состав руководства МВД Украины

Александр Панько
06.09.21 15:36
378
Стал известен состав руководства МВД Украины

Главное: Назначен состав руководства МВД Украины. Некоторые чиновники сохранили свои посты.

Детали: В понедельник, 6 сентября, глава МВД Украины Денис Монастырский утвердил состав руководства ведомства. Кое-кто сохранил свои кресла.

Так, Евгений Енин стал первым заместителем главы МВД. Ранее он работал в должности заместителя министра.

Богдан Драпьятый получил кресло ответственного по вопросам связей с Верховной Радой и работы сервисных центров МВД.

Мэри Акопян назначена замом по координации международной деятельности МВД.

Игорь Бондаренко стал ответственным за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД.

Александр Гогиашвили будет отвечать за работу по формированию государственной политики системы МВД.

Сергей Гончаров стал заместителем по направлению реализации международных проектов.

Екатерина Павличенко насеет ответственность за направление соблюдения прав человека и противодействия гендерному насилию.

Отметим, что трое последних чиновников остались на своих постах.

МВД

В тему: Верховная Рада назначила нового главу МВД. Тот уже рассказал, что будет делать.

Тэги: полиция, общество, МВД, новости Украины, Денис Монастырский

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