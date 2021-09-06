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Новости > В УПЦ рассказали, почему священники носят бороду

В УПЦ рассказали, почему священники носят бороду

Александра Кудрявцева
06.09.21 13:50
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В УПЦ рассказали, почему священники носят бороду
Главное: Для православных борода это символом стремления подражания Христу.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих.
 
«Многие сошлются на образ Иисуса Христа, который видим на иконах, и укажут, что так проявляется подражание внешности Спасителя. Безусловно, это одна из причин, но не единственная. Ношение бороды священниками имеет древние ветхозаветные корни. В 19-й и 21-й главах Книги Левит увидим прямое повеление Господа не стричь головы и бороды. Есть для этого и свои причины. Неканоническое Послание Иеремии, в самой первой главе, сообщает, что бритье голов и бород свойственно языческим жрецам, именно поэтому Моисеев Закон был направлен на то, чтобы удержать еврейских священников от идолопоклоннических обычаев. Понимаем, что Христос отменил ветхозаветный обрядовый закон, потому в Новом Завете подобных повелений относительно ношения бороды не встретим, но есть в этом вопросе другая сторона», — сказал он.
 
Далее священник рассказывает, что говорится о ношении бороды в церковных канонах.
 
«В первой книге „Апостольских постановлений“ (п. 4) говорится, что „обнажает бороду“ тот, кто хочет нравиться другим. Примерно эта же мысль звучит и в 96-м правиле Шестого Вселенского Собора. Там идет речь о том, что те, кто облеклись во Христа, должны подражать и житию Его, а отсюда избегать плетения и специальных укладок своих волос, которыми они искушают неокрепшие души. Зонара в своем толковании поясняет, что правило это относится и к бороде, но здесь опять же есть свои причины. В то время мужчины плели волосы и брили бороды, дабы казаться нежными и походить более на женщин. Как, возможно, вы догадались, речь в данном случае идет о гомосексуальных традициях древнеримской империи. Дабы дистанцироваться от подобных ассоциаций, Церковь и вводит запрет на манипуляции с волосами, которые были признаком блудных пороков», — объяснил отец Владимир.
 
По его словам, с тех времен традиция ношения бороды настолько укоренилась, что теперь батюшки носят бороду, как бы сказали современные программисты, по умолчанию.
 
На вопрос о том, может ли священник не носить бороду, протоиерей Владимир Долгих отвечает, что «теоретически, конечно, может, но практически бороды православных священников стали неотъемлемым признаком их внешности».
 
«За границей ситуация иногда складывается немного другая. Латинские священнослужители в большинстве своем не носят бород, так как с раннехристианских времен это считалось указанием на принадлежность к высшим социальным слоям древнеримского общества, постепенно данная традиция укоренилась и стала общепринятой на Западе. Но вот когда Европу и США в 60–70-х годах ХХ века накрыла популярность движения хиппи, то бороды начали сбривать и некоторые православные священники. Представители хиппи принимали и распространяли наркотики, „прославились“ и другими нарушениями закона, а одним из признаков их внешности стала борода. Так вот, священникам просто надоело, что их постоянно задерживала полиция, воспринимавшая наличие бороды как атрибут принадлежности к хиппи», — добавил отец Владимир.
 
Он обратил внимание, что сегодня носить бороды стали не только священнослужители, но и просто многие мужчины. «Но если для далеких от Церкви людей это дань моде, то для православных борода стала символом стремления подражания Христу. Хотя нужно понимать, что духовная жизнь, а тем более вечность уж никак не зависят от наличия или отсутствия растительности на лице», — подытожил священник УПЦ.
 
В тему: Священник УПЦ объяснил, почему невозможно развенчаться.

Тэги: УПЦ, борода, священник

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