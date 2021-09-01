В Киево-Печерской лавре открылась выставка УПЦ к 30-летию Независимости Украины

Главное: В Киево-Печерской лавре в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских открылась выставка «Украинская Православная Церковь: молитва за Родину. К 30-летию Независимости Украины».

«Экспозиция раскрывает роль Церкви в судьбоносном процессе государства Украина, подвиг ее молитвы за Родину. Выставка имеет несколько тематических разделов: «Предстоятельское служение», «Торжество Православия», «Церковь и общество», «Этническое разнообразие Украины», «Церковь и молодежь», «Дети - наше будущее», «Церковь и культура», «Благотворительность Церкви» и другие», - сообщается на сайте академии.

Также представлена ​​и издательская деятельность Украинской Православной Церкви с 1991 года, среди которых издание Киевских духовных школ: «Труды КДА», студенческий журнал «Академический Летописец», монографии и научные пособия профессорско-преподавательской корпорации.

Организаторами выступили Киевская духовная академия и семинария, Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Синодальный отдел Украинской Православной Церкви «Церковь и культура».