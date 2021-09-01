Духовные школы УПЦ начали учебный год

Главное: В духовных школах Украинской Православной Церкви начался новый учебный год.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры и молебен перед началом учебного года в Киевских духовных школах.

За богослужением молились воспитанники, студенты, преподаватели Киевских духовных школ и паломники.

Во время литургии Митрополит Онуфрий прочитал молитву с просьбой о благословении отроков, которые начинают обучение. Затем состоялся крестный ход в Крестовоздвиженский храм на Ближних пещерах, где Блаженнейший обратился с наставлением к преподавателям и студентам и возглавил молебен на начало нового учебного года.

После молебна присутствующие поклонились мощам небесного покровителя КДАиС преподобного Нестора Летописца, а в завершение торжеств сделали традиционное совместное фото у памятника святителю Петру Могиле.

В Одессе митрополит Агафангел совершил молебен перед началом учебного года в соборе в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» Успенского патриаршего мужского монастыря.

Перед началом богослужения владыка благословил учеников первого курса на ношение подрясника.

По окончании богослужения митрополит Агафангел возглавил торжества в актовом зале Одесской духовной семинарии.

Торжественный акт Харьковской духовной семинарии состоялся 31 августа на территории Покровского монастыря города Харькова в зале собраний архиерейской резиденции под председательством митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия.

Перед началом мероприятия по благословению митрополита Онуфрия в Озерянском храме обители преподаватели и студенты в священном сане совершили Божественную литургию.

Как сообщалось ранее, в этом году студентами Киевских духовных школ стали 224 абитуриента.

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