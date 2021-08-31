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Новости > Митрополит Антоний рассказал, почему бывает сложно с самыми близкими людьми

Митрополит Антоний рассказал, почему бывает сложно с самыми близкими людьми

Александра Кудрявцева
31.08.21 12:26
267
Митрополит Антоний рассказал, почему бывает сложно с самыми близкими людьми

Главное: Ссоры, нестроения и обиды в семьях — верный признак того, что с нашей «любовью к ближним» что-то не так.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Не стоит объяснять, как порой сложно бывает с самыми близкими: с супругами, детьми, родителями, братьями и сестрами. И это вполне объяснимо: когда люди проводят бόльшую часть времени вместе, проявляются все сложности, шероховатости характеров, все, иногда не самые лучшие, грани личности. И в самом деле, любить близких не всегда легко. Порой это тяжкий каждодневный труд. И вот здесь возникает соблазн перенести свою любовь на кого-то более далекого», — отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что «чем больше человеку кажется, что он любит «дальних», тем менее он реально любит «близких», подменяя искренность гордостью и тщеславием.

«Нет ничего плохого в благотворительности, помощи инвалидам, людям с зависимостью, с разными материальными или духовными (чаще душевными) проблемами. Более того, это наш христианский долг. Но если помощь осуществляется нами лишь для удовлетворения собственных амбиций или установления душевного комфорта, это значит, что цели наши при всём их внешнем благочестии не настолько уж искренни. Ведь по факту оказывается, что это мы делаем для себя самих», — объяснил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что отношения в семье — «самая лучшая проверка наших христианских добродетелей: терпения, мудрости и, собственно, любви».

В тему: Митрополит Антоний рассказал, что поможет избежать информационной суеты.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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