Главные новости за 30 августа 2021 года

- В Украине коронавирусом заболели еще 749 человек. Умерли 18 людей.

- Американская сторона перенесла встречу президента Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским на 1 сентября из-за ситуации в Афганистане.

- В Министерство юстиции Украины приняли на работу женщину, приговоренную к высшей мере наказания, то есть к пожизненному заключению.

- В Украине проходит вакцинация коллективов школ. Темпы не очень высокие.

- НБУ снова продает валюту. Чтобы избежать падения курса гривны.

- Появился прогноз на матч Казахстан – Украина. Наша команда считается фаворитом.