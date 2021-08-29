Группа ученых обнаружила серьезные различия в питании женщин и мужчин в Древнем Риме

Главное: Группа ученых смогла реконструировать пищевые предпочтения 17 древних римлян, погибших при извержении вулкана Везувий в 79 году н. э. Оказалось, что в древнем Геркулануме еда, потребляемая людьми, во многом зависела от их пола.

Детали: Исследователи из Великобритании и Италии извлекли аминокислоты из коллагена ребер 11 взрослых мужчин и 6 женщин, погибших в Геркулануме при извержении вулкана Везувий в 79 г н. э. Как сообщает Lenta.ru, установив содержание в них изотопов углерода и азота и оценив их долю в современных продуктах, ученые с помощью нового подхода смогли в подробностях выяснить, чем питались древние римляне из этого города.

Как выяснилось, основу диеты жителей прибрежного города составляли морепродукты и рыба, что существенно отличает ее от современного средиземноморского питания, где доминируют продукты животноводства. При этом доля потребления зерновых осталась примерно такой же.

Кроме того, в рационе обнаружились и гендерные различия: мужчины получали большую часть своих белков из морепродуктов (около 50%) и зерновых, в то время как женщины — из продуктов животноводства, фруктов и овощей.

По мнению ученых, это свидетельствует о том, что доступ к пище зависел в Геркулануме от пола человека.

Справка: В 79 году н. э. произошло одно из самых катастрофических извержений вулкана Везувий близ Неаполя в Римской империи. В результате этого катаклизма погибли несколько тысяч жителей римских городов Помпеи, Геркуланум и Стабии и нескольких небольших селений и вилл, располагавшихся у самого подножия вулкана. Везувий породил гигантское раскалённое облако из камней, пепла и дыма высотой до 33 км, выделив при этом тепловую энергию, многократно превосходящую ту, которая выделилась при взрыве атомной бомбы над Хиросимой.

В процессе раскопок погибших городов выяснилось, что в городах все сохранилось в первозданном виде. Под многометровой толщей пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, останки людей и животных, которые не успели спастись. В частности, в 1980-х на пляже Геркуланума и в близлежащих сооружениях обнаружили останки 340 людей, пытавшихся в момент катастрофы найти убежище.

В тему: В середине июля 2021 г исследователи выяснили, чем питались животные и таким образом поняли, каким был климат. Соответствующая информация была получена из анализа древней скорлупы страусиного яйца.