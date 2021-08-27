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Новости > В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют день памяти преподобного Феодосия Печерского

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют день памяти преподобного Феодосия Печерского

Александра Кудрявцева
27.08.21 15:05
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В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют день памяти преподобного Феодосия Печерского

Главное: В Киево-Печерской лавре сегодня верующие Украинской Православной Церкви отметили память одного из основателей обители - преподобного Феодосия Печерского.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, праздничную Божественную литургию в Успенском соборе возглавил Митрополит Онуфрий.

После чтения Евангелия Предстоятель рассказал верующим о подвиге преподобного Феодосия, игумена Печерского. Блаженнейший обратил особое внимание на исключительное смирение святого и призвал верующих учиться этой добродетели.

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтоб мы также учились смиряться друг перед вторым, смиряться перед Богом. Когда Он посылает какие-то испытания, проверки, экзамены в жизни, то Мы должны смиряться перед Богом. И свои планы не ставить выше божественных планов. Если Бог благословляет, то с благодарностью делай. Если Бог препятствует этому, то не надо бить лбом стену. Надо смириться и сказать: Господи, да будет воля Твоя. И Господь обязательно даст человеку больше, чем он хотел получить по своим планам. Такое свойство смирения: вроде бы человек отказывается от всего, а оно делает его способным вместить в себя больше, чем он хотел, желал и мечтал», - подчеркнул Предстоятель.

За богослужением были вознесены сугубые молитвы о прекращении эпидемии коронавируса, о помощи Божией врачам и выздоровлении больных.

После заамвонной молитвы и чина славления Блаженнейший Митрополит Онуфрий прочитал молитву преподобному Феодосию Печерскому перед иконой святого. Затем Предстоятель поздравил верующих с праздником и преподал всем архипастырское благословение.

*** Преподобный Феодосий родился в древнем городке Васильев (нынешний Васильков) в 1036 году.

В 1058 году Феодосий принял монашеский постриг в Печерской обители. За его подвиги и особые добродетели братия монастыря избрала преподобного Феодосия своим игуменом в 1062 году.

Преподобный Феодосий скончался в 1074 году. Через 18 лет после кончины святого, совершилось перенесение его нетленных мощей в лаврскую церковь.

Тогда вся братия монастыря собралась вместе, решила раскрыть место погребения преподобного Феодосия и перенести его мощи в Успенский храм. Найти место, где был погребен святой, поручили преподобному Нестору Летописцу.

За три дня до праздника Успения было найдено место, где должен был находиться преподобный Феодосий. Гроб с телом святого откапывали целую ночь и только наутро дивно сохранившиеся мощи святого были вынесены из пещеры. Открытие мощей святого сразу же ознаменовалось чудесами и знамениями.

В ту ночь многие монахи видели необычайный свет над пещерой святого. 27 августа, к празднику Успения Пресвятой Богородицы, мощи с подобающими им почестями были перенесены в Успенский храм. С тех пор от гробницы преподобного Феодосия постоянно исходило множество исцелений. Через 18 лет после перенесения мощей этот подвижник был причислен к лику святых.

В 1240 году, во время нашествия монголо-татар, рака с мощами вместе с другими священными реликвиями была спрятана братией монастыря под спудом Успенского собора, где она и до сих пор находится.

В тему: На Полтавщине православная молодежь УПЦ прошла 70 км крестным ходом.

 
Тэги: Киево-Печерская Лавра, новости православия, УПЦ

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