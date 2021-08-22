Митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде хождения Господа по воде

Главное: Господь показывает, что тот, кто идет ко Христу, не должен бояться ничего.

«Евангельское чтение о хождении Спасителя по водам в тексте Евангелия от Матфея и других евангелистов идет сразу после чтения об удивительном насыщении хлебами. Эти чтения определенным образом связаны между собой. В обоих этих событиях можно увидеть Христа, как великого Пророка, который имел такую силу и могущество, которую имел пророк Божий Моисей. Конечно, воспринимаем Моисея как одного из великих пророков, но для тогдашних иудеев Моисей был чрезвычайно уважаемой фигурой. Ведь пророк Моисей вывел народ из египетского рабства. Как никто другой в Священной истории Ветхого Завета он лично разговаривал с Богом, заключил с Ним Завет, получил Заповеди и сделал многое другое. И когда евреи узнали, что Моисей не войдет с ними в Землю Обетованную, они очень скорбели. Они не знали, кто дальше поведет их народ. И тогда Господь дал людям некое откровение о том, что в будущем придет Тот, Кто будет иметь силу Моисея, и даже больше нее», — пояснил митрополит Филарет.

Как напомнил владыка, евангелист Матфей активно подчеркивает, что Христос и есть тот самый долгожданный иудеями Великий Пророк, Который пришел, чтобы спасти людей.

«В Евангелии слышим, что Господь действует как Новый Моисей. Вспомним, как пророк молился Господу и его изголодавшийся в пустыне народ получил в пищу манну. Иисус превосходит Моисея. Он не молится Богу, ведь имеет личную силу - благословляет хлеб и поручает апостолам его раздавать. И всем хватает. Так же можна рассматривать и чудо хождения по водам. Вторым великим чудом, которое сотворил Бог по молитве Моисея, является то, что воды Чермного моря разошлись, когда народ Израиля бежал от войска фараона. Спаситель же, будучи самим Богом, идет по воде, как по земле и воды подчиняются Ему. В этом видим свидетельство евангелиста о том, что Иисус пришел в силе Моисея и гораздо превзошел ее. Именно Он является долгожданным Вождем народа Израиля», — сказал владыка.

«Евангелист Матфей сообщает, что Христос после того как накормил множество людей, велел ученикам плыть на другую сторону озера, а Сам уединился на горе для молитвы. На море началась буря и лодку с учениками стало качать. Окончив молитву, Спаситель направляется к ученикам, идя прямо по воде. Можно себе представить, какой ужас охватил апостолов, ведь в тогдашнем народе ходили слухи о существовании призраков. И они сначала восприняли Господа, как привидение. «Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь» (Мф. 14, 27)», — продолжил он.

«Не бойтесь» - из Священного Писания знаем, что Господь не раз говорил так людям, которых хотел утешить, поддержать, восстановить или зажечь в их сердце огонь веры, подчеркнул владыка.

«Важную деталь сообщает нам евангелист Матфей. Только в его Евангелии есть сведения о поведении апостола Петра во время бури. Хорошо известны евангельские слова о том, как сначала апостол пошел по воде, как и Спаситель, но, усомнившись, начал тонуть», - сказал он.

Это евангельское повествование было очень важным как для христиан древней церкви, так остается важным для современных христиан.

Митрополит Филарет отметил, что Господь показывает, что тот, кто идет ко Христу, не должен бояться ничего.

«Здесь апостол Петр олицетворяет образ всех христиан. Все стихии, все в мире подчиняется Христу. И не нужно бояться ничего. Даже если покажется, что вокруг веет самый свирепый ветер, либо житейские волны могут затянуть на самое дно, отбросим страх и сомнения. Доверимся Господу, а Он и нас поведет по воде. Под ногами может бушевать стихия, но если будем со Христом, то ничто не нанесет вреда», - подытожил архиерей.