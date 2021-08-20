Стал известен следующий соперник нашего единственного действующего чемпиона мира по боксу

Главное: Украинец Артем Далакян проведет следующий бой против панамского профессионала Луиса Консепсьона. Речь идет о защите титула чемпиона мира в суперлегком весе по версии WBA.

Детали: Чемпион мира в суперлегком весе по версии WBA, украинец Артем Далакян (20-0, 14 КО), проведет защиту титула против временного чемпиона Луиса Консепсьона (39-8, 28 КО). Как сообщается на официальном сайте организации, команды боксеров получили сообщение, что у них есть 30 дней для проведения переговоров для организации боя.

Этот срок истекает 18 сентября.

В тему: Как сообщали СМИ, свой последний бой Артем Далакян более полутора лет назад, 8 февраля 2020 года, в котором единогласным решением судей победил претендента из Венесуэлы Хосбера Переса (17-4, 15 КО).