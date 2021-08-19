15 презервативов и три бочки с дерьмом: в полиции третий год хранятся важные улики по делу о Марше равенства

Главное: В Голосеевском управлении полиции на протяжении двух лет хранятся 15 презервативов и несколько бочек с веществом «мутновато-желтого цвета с резким запахом».

Детали: Уголовное производство в отношении лиц, задержанных при подготовке к возможному срыву Марша равенства в 2019 году передали в суд. Как сообщает LB.ua, вместе с ним управление полиции обязано передать и вещественные доказательства.

Среди них, в частности:

— 15 пакетов с презервативами с веществом мутновато-желтого цвета с резким запахом;

— три пластиковые бочки емкостью 55 литра с веществом мутновато-желтого цвета с резким запахом;

— 2 опрыскиватели емкостью 5 литров с веществом мутновато-желтого цвета с резким запахом.

Отметим, что во время досудебного расследования и до момента разрешения суда утилизировать эти вещественные доказательства запрещено, поэтому они хранятся в Голосеевском управлении полиции.

Справка: 23 июня 2019 года девять человек были задержаны на острове Жуков в связи с подготовкой возможных действий для срыва Марша равенства. Открыто уголовное производство групповом хулиганстве.

26 марта 2021 года обвинительный акт в этом производстве был направлен в суд, после чего 31 марта состоялось единственное заседание, информация о котором есть в Едином реестре судебных решений.