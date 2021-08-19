Иммунолог заявил, что новая волна коронавируса уже накрыла Украину

Главное: Украину накрывает новая волна коронавируса. Связана она со штаммом Дельта.

Детали: Украину начала накрывать новая волна коронавируса. Об этом «Украина 24» поведал врач-иммунолог Андрей Волянский.

Специалист заявил: «К сожалению, мы видим, что эта волна уже началась. Ее пик, пожалуй, придется на сентябрь и октябрь, но ежедневное увеличение количества новых инфицированных и новых летальных случаев уже происходит, и мы понимаем, что эта волна неизбежна».

Он добавил: «Мы еще можем что-то еще сделать, чтобы ее смягчить, но то, что она будет, то, что она связана с Дельта-вариантом, это уже, к сожалению, факт».

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