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Новости > СМИ узнали, что могло довести мэра Кривого Рога до самоубийства

СМИ узнали, что могло довести мэра Кривого Рога до самоубийства

Александр Панько
19.08.21 09:50
465
СМИ узнали, что могло довести мэра Кривого Рога до самоубийства

Главное: Причиной самоубийства мэра Кривого Рога Константина Павлова могли стать махинации с тендерами, которые якобы контролировались бывшим мэром Юрием Вилкулом и его сыном Александром.

Детали: Следствие рассматривает вариант доведения до самоубийства городского головы Кривого Рога Константина Павлова в связи с махинациями с тендерной документацией, которые вершились за его спиной. Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, после гибели Павлова полиция пришла проводить обыск в мэрии, но ее не пускали в кабинет и требовали решения суда.

Когда правоохранители все же зашли, то уже не было телефона, компьютера, цифровой техники и других носителей. По мнению источника, это может быть связано с желанием замести следы, связанные с тендерной документацией, к которой могут иметь отношение бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул и его сын Александр.

Кроме того, по данным издания, кто-то мог хотеть скрыть «нюансы личного общения Павлова с людьми Вилкула».

В тему: В воскресенье, 15 августа, в селе Вольное Днепропетровской области погиб мэр Кривого Рога 48-летний Константин Павлов.

Тогда же появились фото и видео с места преступления, на которых пользователи интернета рассмотрели странные несовпадения.

На данный момент следствие рассматривает четыре версии случившегося, в том числе доведение до самоубийства.

Тэги: СМИ, самоубийство, суицид, политика, Александр Вилкул, Кривой Рог, криминал, Юрий Вилкул, Константин Павлов

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