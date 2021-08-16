Украинцам рассказали, когда произойдет новая вспышка коронавируса

Главное: Осенью в Украине ожидается вспышка коронавируса. Она может произойти в октябре-ноябре.

Детали: В октябре-ноябре в Украине ожидается вспышка коронавируса. О ней «Укринформу» поведал главный санитарный врач нашей страны Игорь Кузин.

Он пояснил: «Такая вспышка может произойти раньше, но сейчас есть все возможности для того, чтобы ее не допустить».

По его словам, «вакцинация действительно защищает от тяжелого течения – это ключевой момент».

Чиновник сказал: «Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будет последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будет летальных исходов осенью, когда такая вспышка действительно будет».

Игорь Кузин напомнил: «Именно от ответственного поведения украинцев зависит то, насколько быстро Украина будет заходить в желтую, оранжевую или красную зоны».

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