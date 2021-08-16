Грузинский паралимпиец сломал ребра японском охраннику, который просил выпивать потише

Главное: Паралимпиец-дзюдоист из Грузии был задержан по обвинению в нападении на пожилого охранника в отеле в Токио. По данным СМИ, тому не понравилось, что спортсмены на карантине шумели, распивая спиртные напитки.

Детали: Член мужской сборной Грузии по дзюдо, который приехал в Токио для участия в Паралимпийских играх, избил 60-летнего охранника японской гостиницы. Как сообщает Kyodo News, спортсмен находился на карантине в отеле после того, как у одного из членов грузинской команды оказался положительный результат теста на COVID-19.

Утром 16 августа охранник пришел в номер, где располагались несколько грузинских паралимпийцев и выразил претензии по поводу их шумного поведения и возможного распития спиртных напитков.

В ходе возникшей на этой почве ссоры спортсмен отшвырнул японца, в результате чего тот упал и получил перелом ребер.

Нападавшего задержали. Ему грозит дисквалификация и высылка домой.

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