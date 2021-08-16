Вакцинация от коронавируса в Украине набрала рекордный темп

Главное: Вакцинация от коронавируса в Украине набирает обороты. За неделю сделали рекордное число уколов.

Детали: Рекордное число прививок от коронавируса было сделано в Украине на прошлой неделе. Данные приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что за минувший период было сделано 922 048 уколов.

Уточняется, что первой дозой вакцинировали 585 622 человека, а второй дозой – 336 426 людей.

За все время в нашей стране сделали 7 460 766 уколов: первую дозу вакцины получили 4 722 693 человека, а две дозы – 2 738 073 желающих.

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