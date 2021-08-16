МОК исключил успешный для украинцев вид спорта из программы следующих Олимпийских игр

Главное: Первый в истории Олимпийских игр турнир по карате оказался последним. МОК принял решение об исключении дисциплины, которая принесла Украине две медали, из программы соревнований 2024 г в Париже.

Детали: Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 г опубликовал перечень видов спорта, в которых спортсмены будут соревноваться в Париже. Как сообщает «Сегодня», по сравнению с прошедшим турниром в Токио из него исчезли карате, бейсбол и софтбол.

При этом в программу будет внесен брейк-данс.

Французы пытались отстоять карате, но переубедить Международный олимпийский комитет не смогли.

Справка: В этом году карате было впервые представлено, как олимпийский вид, на летних играх в Токио.

В тему: На Олимпийских играх в Токио каратисты из Украины завоевали две медали. 5 августа Анжелика Терлюга взяла «серебро», а на следующий день львовянин Станислав Горуна завоевал бронзовую медаль в карате в весовой категории до 75 кг.