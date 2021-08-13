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Новости > Под Киевом на Спас покажут конное шоу

Под Киевом на Спас покажут конное шоу

Автор: «Фраза»
13.08.21 21:33
196
Под Киевом на Спас покажут конное шоу

14 и 15 августа Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает отпраздновать Медовый Спас и насладиться развлекательной программой с захватывающими средневековыми забавами, конными шоу и катанием на лошадях, вкусными блюдами с костра и пикником на свежем воздухе.

В Княжестве гостей ждет настоящее путешествие во времени. Ведь на основе знаний современной науки здесь воссоздается столица великой державы Киевская Русь — Древний Киев X века. А также воссоздается атмосфера и дух этой славной эпохи.

Только в Древнем Киеве можно увидеть шедевры средневекового деревянного зодчества: уникальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой в 7-этажное здание), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян X-XIІ веков и многое другое. Только здесь можно увидеть первый храм, возведенный после Крещения Руси — деревянную Васильевскую церковь X века. В ней можно поставить свечу за здоровье близких и даже обвенчаться.

В субботу, 14 августа будет отмечаться первый в этом году Спас — Медовый, или Маковей, как его часто называют. Значит, что верным решением провести эти летние выходные на свежем воздухе, в настоящем, живом средневековом городе, где можно узнать, какой в действительности была жизнь наших предков.

Традиционно в день первого — Медового — Спаса православные посещают церковь, где проводится праздничное богослужение и освящение свежесобранного на пасеках мед и традиционных букетов — обереги «маковейчики».

В субботу, 14 августа, в уникальном воссозданном храме Х века — Васильевской церкви с 12:30 до 15:00 пройдет праздничный молебен с традиционным освящением меда и праздничных букетов.

Жители Древнего Киева радушно встретят гостей и ни на минуту не дадут скучать. Ведь в эти дни пройдет интересная и познавательная развлекательная программа.

14 и 15 августа «звездами программы», наряду с актерами, будут лошади исторических пород, собранные из дальних стран в Княжеской конюшне. В тесном тандеме с каскадерами театра Древнего Киева кони поразят посетителей зрелищными разъездками. Все будут в восторге от выучки и грации этих прекрасных животных!

После выступлений гости смогут поближе познакомиться с этими уникальными животными. Опытные коневоды расскажут о происхождении пород, их особенностях, о том, какие выдающиеся исторические личности владели представителями той или иной породы и даже поведают легенды о них. Инструкторы поделятся своими секретами, как ухаживать этими животными так, чтобы они были не только здоровыми и послушными, но и стали верными друзьями. Все желающие смогут подойти к прекрасным скакунам, погладить, сфотографироваться с ними, а также проехаться на них верхом или в экипаже.

И, как всегда, гости Княжества будут не просто наблюдать за происходящим на сцене, но смогут приобщиться к действу и принять участие в веселых древнеславянских забавах, подвижных играх, танцевальных мастер-классах, флеш-мобах и хороводах.

В Древнем Киеве возрождаются традиционные для Украины древние конные боевые искусства: джигитовка и верховая стрельба из лука. Все желающие могут сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14 и (050) 385-20-35. Уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука. Приобщитесь к боевым традициям наших предков!
В Княестве каждый гость почувствует себя полноправным жителем древнего города. В средневековом тире научат метко стрелять из лука и метать топоры, а на монетном дворе — чеканить монеты по древней технологии. В Княжеской костюмерной можно примерить наряды времен Киевской Руси и устроить незабываемую фотосессию для соц.сетей. В гостях у волхвини можно узнать тайны прошлого и будущего и отведать травяных напитков по древним рецептам. В средневековой лавке выбрать оригинальные сувениры ручной работы. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло».

Отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре, можно в антуражной Княжеской корчме.

Кто захочет продлить свое путешествие в Средневековье еще на день, может остаться на ночь в комфортабельных комнатах, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 14:00.

В программе возможны изменения.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.
Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого — 200 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

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