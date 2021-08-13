Офис Генерального прокурора рапортовал о судьбе второго педофила за день

Главное: Суд в Хмельницкой области приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Хмельницкой области, который изнасиловал малолетнего мальчика, склонив его к половому акту роликом сексуального характера.

Детали: 13 августа суд поддержал публичное обвинение ювенальных прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры и вынес обвинительный приговор жителю Хмельницкой области, который совершил изнасилование малолетнего мальчика. Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, за содеянное ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В ходе следствия было установлено, что осужденный поддерживал с мальчиком дружеские отношения, часто приглашал его к себе в гости. В один из таких дней демонстрацией роликов сексуального характера мужчина склонил ребенка к неправомерным действиям.

После изнасилования насильник приказал ребенку никому ничего не говорить. Однако напуганный мальчик все-таки рассказал об этом своему старшему брату.

В тему: Сегодня же Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт относительно фотографа из Киевской области, который на протяжении 2013-2020 гг пользовался разрешением на съемку детских праздников для создания противоправного контента с малолетними детьми.

Напомним: 25 ноября 2020 года полиция задержала в Киеве 56-летнего мужчину по подозрению в совращении несовершеннолетних. По данным следствия, свои развратные действия он совершал в автомобиле, принадлежащем сожительнице.

Тогда же СМИ сообщили, что речь идет об известном в Киеве и Украине фотографе Александре Ктиторчуке.

1 декабря стало известно, что Ктиторчук подозревается не только в развращении несовершеннолетних, но и в изнасилованиях. При этом сам он свою вину отрицает.

28 января 2021 года Сумской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении известного фотографа из Полтавской области, который под разными предлогами совершал сексуальные действия над девочками в возрасте от 8 до 12 лет в трех областях и Киеве.

В мае того же года столичные правоохранители разоблачили детского фотографа, который создавал порнографические материалы с участием детей.