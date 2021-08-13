Перед визитом в Киев Меркель заглянет к Путину

Главное: Ангела Меркель летит в Россию. Она встретится с Владимиром Путиным.
Детали: Немецкий канцлер Ангела Меркель посетит Москву. Произойдет это 20 августа.
Как известно, на 22 число запланирован ее визит в Киев.
В Кремле сообщили, что состоится встреча с президентом страны Владимиром Путиным.
Информируется: «Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов».
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