Еще в одной области Украины выявлен штамм Дельта

Главное: Штамм коронавируса Дельта зафиксирован в Сумской области. Заражение официальное подтвердили.

Детали: В пятницу, 13 августа, стало известно, что штамм коронавируса Дельта добрался до Сумской области. Об этом сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения местной ОГА Галина Хомета.

Она информировала: «Сегодня нам поступили тест системы на обнаружение штамма Дельта. Поэтому можем сказать, что вариант коронавируса Дельта обнаружили в нашей области».

Ранее мы писали, что штамм Дельта выявили у трех сотен людей в Украине.

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