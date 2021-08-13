Два десятка врачей объявили голодовку на Львовщине

Главное: Врачи, медсестры и санитары Сосновской городской больницы во Львовской области объявили голодовку из-за невыплат долгов по зарплате.

Детали: 8 медиков коммунального предприятия «Городская больница Сосновского городского совета» на Львовщине объявили голодовку в связи с невыплатой всему трудовому коллективу заработной платы, начиная с апреля 2021 г. Как сообщает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своем канале в Telegram, по словам медиков, на данный момент им задолжали 3 млн гривен.

Среди их требований также есть перерасчет зарплат 2020 года и компенсаций за потерю части зарплаты, в связи с несоблюдением сроков ее выплаты.

Денисова направила письма в Министерство здравоохранения Украины и Государственной службы Украины по вопросам труда, чтобы восстановить права медицинских работников.

Как сообщает espreso.tv, персонал уверен, что такая ситуация сложилась из-за неэффективного расходования средств начальством и потребовал финансового аудита учреждения.

Несмотря на голодовку, персонал продолжает принимать пациентов.

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