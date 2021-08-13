«Пластосфера»: нидерландские ученые обнаружили новую экосистему в мировом океане

Главное: Нидерландские ученые обнаружили, что пластик создал новую экосистему в океане. Она стала домом для целого ряда организмов, от морских животных до бактерий, которые его «поедают».

Детали: Микробиолог из Королевского института морских исследований Нидерландов установили, что в отдельных случаях скопления пластика уже представляют собой целую экосистему. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на участницу исследования Линду Амарал-Зеттлер, это особая морская среда обитания, которую можно назвать термином «пластосфера».

Большая часть использованных пластиковых изделий отправляется на свалки, но почти треть их попадает в море. Часть из них тонет, но многие остаются плавать близко к поверхности, становясь местом обитания для сотен организмов.

В отличие от большинства органических материалов, пластик очень прочный и долговечный, что позволяет существам размножаться, прикрепляясь к нему, и распространяться по огромной площади.

По словам ученой в пластосфере есть организмы, которые фотосинтезируют, есть хищники и жертвы, симбионты и паразиты, и, соответственно, полный спектр взаимодействий живых существ, присущий другим экосистемам.

Организмы известны под названиями Thioclava sp. BHET1 и Bacillus sp. BHET2. Бактерии проникают внутрь пластика из-за того, что в воде материал притягивает углерод, железо, азот и фосфор. Эти вещества, в свою очередь, привлекают микробы. Автор исследования утверждает, что эти бактерии станут ключевым орудием человечества в борьбе с пластиком.

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