Известный спортивный бренд продали за гигантские деньги

Главное: Компания Adidas продала бренд Reebok. Его цена – 2,1 миллиарда евро.

Детали: Немецкая компания Adidas продала бренд Reebok, который был основан в 1958-м году в британском Болтоне. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

Отмечается, что покупателем стала Authentic Brands Group (США), а цена составила 2,1 миллиарда евро.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале следующего года.

Генеральный директор Adidas AG Каспер Рорстед информировал: «Reebok является важной частью Adidas, и мы благодарны за вклад, который бренд и стоящая за ним команда внесли в нашу компанию. Мы считаем, что после смены владельца бренд Reebok будет иметь хорошие возможности для долгосрочного успеха».

Стоит напомнить, что Adidas купил Reebok в 2005-м году. Тогда немцы заплатили за все выпущенные акции 3,8 миллиарда долларов.

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