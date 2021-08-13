В Одесской области освящен новый храм УПЦ в честь Георгия Победоносца

Главное: В Одесской области освящен новый храм Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Балтской епархии, храм в честь великомученика Георгия Победоносца в Подольске освятил митрополит Алексий (Гроха).

После освящения владыка Алексий возглавил в новом храме Божественную литургию.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь равноапостольного великого князя Владимира в селе Константиновка.

На Буковине, в селе Кальновцы, община Украинской Православной Церкви отметила престольный праздник святого великомученика Пантелеимона в новом храме, который построили после захвата храма активистами ПЦУ.

В тему: В Киеве 1000 детей со всей Украины приняли участие в VI-м православном фестивале УПЦ «Божьи дети».