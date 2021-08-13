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Новости > Штамм Дельта в Украине: заболели уже три сотни людей

Штамм Дельта в Украине: заболели уже три сотни людей

Александр Панько
13.08.21 11:40
219
Штамм Дельта в Украине: заболели уже три сотни людей

Главное: Штамм Дельта подхватили уже триста украинцев. В Киеве – двадцать один больной.

Детали: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин поведал о динамике заболеваемости штаммом коронавируса Дельта в нашей стране. Его цитирует «Суспільне».

Специалист информировал, что уже выявили три сотни случаев опасного заболевания.

Данные приводятся на минувший четверг, 12 августа.

Он отметил, что только в Киеве подтвержден двадцать один случай заразы.

В тему: В Тернопольской области штамм Дельта подхватил крошечный ребенок.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус, дельта-штамм

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