Штамм Дельта в Украине: заболели уже три сотни людей

Главное: Штамм Дельта подхватили уже триста украинцев. В Киеве – двадцать один больной.

Детали: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин поведал о динамике заболеваемости штаммом коронавируса Дельта в нашей стране. Его цитирует «Суспільне».

Специалист информировал, что уже выявили три сотни случаев опасного заболевания.

Данные приводятся на минувший четверг, 12 августа.

Он отметил, что только в Киеве подтвержден двадцать один случай заразы.

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