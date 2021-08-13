Огромное пятно нефти из России потянулось в сторону Крыма

Главное: Пятно нефти, образовавшееся из-за разлива нефти у побережья РФ в Черном море, движется в сторону Крыма.

Детали: Нефть, разлившаяся в порту Новороссийска при погрузке греческого танкера, продолжает неконтролируемое движение по Черному морю. Как сообщает «Дождь» со ссылкой на эколога Вениамина Голубитченко, оно перемещается от Сочи, Туапсе, вдоль берега, мимо Новороссийска в сторону Анапы и дальше в сторону Керчи и остального Крыма.

«Самое большое бедствие уже наступило. Почти все пятно потянуло в ту сторону, естественно, круговым течением, которое циркулирует в Черном море», — объяснил он, подчеркнув, что власти, скорее всего, умышленно занизили объемы разлитой нефти.

«Если бы сразу пятно засыпали сорбентами, то это не дало бы пятну дальше пойти по площади», — добавил Голубитченко.

В тему: 7 августа 2021 года в порту Новороссийска произошел разлив нефти при погрузке греческого танкера. По состоянию на 11 августа, пятно достигло площади в 80 кв. км и стало видно из космоса.