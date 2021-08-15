Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Одессе горел заброшенный завод

В Одессе горел заброшенный завод

Александр Панько
13.08.21 09:57
595
В Одессе горел заброшенный завод

Главное: В Одессе горел бывший завод. Пожар потушили.

Детали: В минувший четверг, 12 августа, в Одессе произошло ЧП. Тут горел бывший нефтеперерабатывающий завод «Лукойл»..

Об этом сообщили в ГСЧС.

Площадь пожара составила семьдесят квадратных метров. 

Информируется: «Спасатели оперативно выехали на тушение пожара. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что горят шесть автомобилей».

Огонь тушили 24 спасателя, было привлечено восемь единиц спецтехники.

Место ЧП

В тему: В Киеве вспыхнул крупный пожар.

Тэги: пожар, общество, Одесса, ЧП, регионы, новости Украины

Комментарии

Статьи

15.08.21 08:02

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Части 11, 12, 13 и 14

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

От Парнаса до скандала: как «старик» Владимир Талашко влип в историю
14.08.21 00:36

От Парнаса до скандала: как «старик» Владимир Талашко влип в историю

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.08.21 21:45

В Киево-Печерской лавре до 22 августа проходит православная ярмарка «Медовый спас»
14.08.21 21:25

Митрополит Онуфрий рассказал, что объединяет всех христиан
14.08.21 15:30

Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле Успенского поста и заблуждениях, связанных с ним
14.08.21 14:40

Митрополит Онуфрий рассказал, почему нельзя обращаться к колдунам и гадалкам
14.08.21 11:46

Ученые узнали о кошках кое-что очевидное, но невероятное
14.08.21 09:07

Сегодня грузовики и амбалы перекроют центральную улицу Киева
13.08.21 21:33

Под Киевом на Спас покажут конное шоу
13.08.21 20:36

На Хмельнитчине осудили мужчину, который получил «коронавирусную» компенсацию
13.08.21 19:46

Известный спортивный бренд продали за гигантские деньги
13.08.21 19:00

Главные новости за 13 августа 2021 года
13.08.21 19:00

Главные новости за 13 августа 2021 года
13.08.21 17:25

Единственный украинский чемпион Олимпийских игр в Токио стал жертвой расистов в центре Киева
13.08.21 15:59

Суд постановил взыскать с одиозного депутата Киевы 1,2 млн грн в доход государства
13.08.21 14:59

В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
13.08.21 14:43

Стало известно, где на госслужбе больше всего платят
13.08.21 09:38

Коронавирус в Украине: 1 263 заболевших и 44 погибших
12.08.21 18:59

Главные новости за 12 августа 2021 года
12.08.21 15:57

Украина отправила в Литву гуманитарную помощь в виде 38 тонн колючей проволоки
12.08.21 10:57

Отныне Украина будет хранить ядерные отходы на своей территории
12.08.21 09:41

Коронавирус в Украине: 1 247 заболевших и 24 погибших
11.08.21 09:07

Коронавирус в Украине: 1 122 больных и 25 погибших
09.08.21 14:57

В ООН рассказали о глобальной экологической катастрофе, которая уже дает о себе знать
10.08.21 16:56

В Минсоцполитики озаботились судьбой украинцев, получающих зарплату в конвертах
10.08.21 00:01

Найдено средство, которое может уничтожить коронавирус
10.08.21 00:55

Профессор из Великобритании рассказал, что будет с коронавирусом в будущем
09.08.21 17:09

Стало известно, сколько граждан родилось в Украине за годы независимости
09.08.21 09:28

У меткомбината в Кривом Роге ветеран АТО подорвал себя гранатой вместе с полицейскими
09.08.21 16:24

Британский посол сделала резонансное заявление по поводу вступления Украины в НАТО
12.08.21 18:59

Главные новости за 12 августа 2021 года
09.08.21 21:36

В Сети появились подробности сексуального скандала с участием актера из «В бой идут одни старики»
Фото и Видео
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В родном городе президента на посетителя супермаркета обрушился потолок
В родном городе президента на посетителя супермаркета обрушился потолок
Террористы захватили второй по величине городе Афганистана
Террористы захватили второй по величине городе Афганистана
Видео не для слабонервных: молнии убили сотни овец в Грузии
Видео не для слабонервных: молнии убили сотни овец в Грузии
Сильные ливни затопили Керчь
Сильные ливни затопили Керчь
Стало известно, столкнется ли астероид Бенну с нашей планетой
Стало известно, столкнется ли астероид Бенну с нашей планетой
Двое полицейских средь бела дня устроили мордобой в Белой Церкви
Двое полицейских средь бела дня устроили мордобой в Белой Церкви
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
В Крыму затопило главную трассу полуострова
В Крыму затопило главную трассу полуострова
Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу
Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.