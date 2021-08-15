В Одессе горел заброшенный завод

Главное: В Одессе горел бывший завод. Пожар потушили.
Детали: В минувший четверг, 12 августа, в Одессе произошло ЧП. Тут горел бывший нефтеперерабатывающий завод «Лукойл»..
Об этом сообщили в ГСЧС.
Площадь пожара составила семьдесят квадратных метров.
Информируется: «Спасатели оперативно выехали на тушение пожара. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что горят шесть автомобилей».
Огонь тушили 24 спасателя, было привлечено восемь единиц спецтехники.
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