РосСМИ уличили американских астронавтов в сверлении дырок в российском сегменте МКС

Главное: Отверстие в бытовом отсеке «Союз МС-09» было просверлено в условиях невесомости человеком, не знакомым с устройством данного космического корабля. По данным российских СМИ, это могли быть американцы, которые отказались проходить «детектор лжи».

Детали: Утечка воздуха в российском сегмента Международной космической станции произошла из-за отверстия, просверленного в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09». Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли, из восьми отверстий только одно было сквозное.

«Остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора», — сообщают российские СМИ, подчеркивая, что «сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля „Союз МС“».

При этом источник подчеркнул, что «американцы отказались пройти полиграф, в отличие от российских космонавтов».

В тему: В августе 2018 года российские космонавты обнаружили пробоину в корпусе космического корабля «Союз МС-09», который пристыковался к Международной космической станции. Выяснилось, что она была заделана кем-то еще на Земле при помощи марлевого тампона, пропитанного герметиком и впоследствии просто рассыпалась в условиях открытого космоса.

20 января 2021 года российские космонавты на МКС остались без продуктов из-за задержки корабля с Земли. В итоге 13 контейнеров с едой им передали американские астронавты.

В тот же день у них отказали системы получения кислорода и кондиционирования воздуха.

На следующий день они обнаружили новую микротрещину в обшивке модуля «Звезда».