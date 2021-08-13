Детский фотограф приходил на праздники и снимал порнографию

Главное: Фотографа, который работал на детских праздниках, будут судить за то, что он снимал обнаженных девочек в детских садах, а затем продавал материалы съемок.

Детали: Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт относительно фотографа из Киевской области, который на протяжении 2013-2020 гг пользовался разрешением на съемку детских праздников для создания противоправного контента с малолетними детьми. Как сообщает пресс-служба ОПУ, по данным следствия, в ходе праздников он уединялся с девочками, заставлял их становиться в сексуальные позы и снимал их на камеру.

После этого он сбывал материалы в интернет за вознаграждение.

Как выяснили правоохранители, в целом за это время мужчина изготовил и сохранил 9631 фото и 201 видеоматериала с детской порнографией при участии 1026 детей.

Также фотографа обвиняют в том, что он вербовал девочек в порноиндустрию — за услуги платил от 100 до 300 грн.

В тему: 25 ноября 2020 года полиция задержала в Киеве 56-летнего мужчину по подозрению в совращении несовершеннолетних. По данным следствия, свои развратные действия он совершал в автомобиле, принадлежащем сожительнице.

Тогда же СМИ сообщили, что речь идет об известном в Киеве и Украине фотографе Александре Ктиторчуке.

1 декабря стало известно, что Ктиторчук подозревается не только в развращении несовершеннолетних, но и в изнасилованиях. При этом сам он свою вину отрицает.

28 января 2021 года Сумской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении известного фотографа из Полтавской области, который под разными предлогами совершал сексуальные действия над девочками в возрасте от 8 до 12 лет в трех областях и Киеве.

В мае того же года столичные правоохранители разоблачили детского фотографа, который создавал порнографические материалы с участием детей.