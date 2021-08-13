Коронавирус в Украине: 1 263 заболевших и 44 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 1 263 человека. Умерли 44 человека.

Детали: Коронавирус в Украине наращивает обороты. Данные на пятницу, 13 августа, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 1 263 случая заразы. Госпитализация понадобилась для 613 больных, а выздоровели 1 007 людей.

Провели такое число тестов: методом ПЦР – 22 318, методом ИФА – 8 133, экспресс-тестами – 16 904.

Наибольший прирост больных зафиксировали в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

Умерли 44 человека. За все время скончались 53 217 больных.

С начала пандемии заболели 2 263 864 человека, а выздоровели 2 195 798 людей.

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