Коронавирус в Украине: 1 263 заболевших и 44 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 1 263 человека. Умерли 44 человека.
Детали: Коронавирус в Украине наращивает обороты. Данные на пятницу, 13 августа, приводит министерство здравоохранения.
Выявили еще 1 263 случая заразы. Госпитализация понадобилась для 613 больных, а выздоровели 1 007 людей.
Провели такое число тестов: методом ПЦР – 22 318, методом ИФА – 8 133, экспресс-тестами – 16 904.
Наибольший прирост больных зафиксировали в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.
Умерли 44 человека. За все время скончались 53 217 больных.
С начала пандемии заболели 2 263 864 человека, а выздоровели 2 195 798 людей.
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