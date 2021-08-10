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Новости > Митрополит Антоний объяснил смысл крестных ходов

Митрополит Антоний объяснил смысл крестных ходов

Александра Кудрявцева
10.08.21 16:30
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Митрополит Антоний объяснил смысл крестных ходов
Главное: Крестный ход — аналогичная, с точки зрения веры, жертва, как и любой другой подвиг веры.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Фома в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Это демонстрация верующих не миру, а, в первую очередь, друг другу своего единства, верности Христу, особенно во времена маргинализации Церкви и всеобщего движения в сторону апостасия», — сказал митрополит Антоний.
 
Владыка отметил, что весь путь христианина — это путь навстречу Христу, путь на Голгофу. «Только пройдя личную Голгофу и неся личный крест до конца, можно соединиться с Христом. Крестный ход и символизирует этот путь на Голгофу — во главе шествия несут крест. Отсюда и название», — считает он.
 
«Во все времена христиане пытались объединяться в молитве. Создавались общины, строились храмы. Семьями уходили в монастырь, чтобы одними устами славить Бога, следуя завету Спасителя: „Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них“ (Мф. 18:20). Подражаем нашим святым, которые из века в век не прерывали благочестивую традицию крестных ходов, мужественно свидетельствуя о Боге в самые тяжелые, безбожные времена, несмотря на гонения и нападки», — пояснил архиерей.
 
Управделами УПЦ подчеркнул, что верующие — это одна большая семья, «и в нее входят все христиане: мученики, исповедники, праведники как ныне живущие, так и усопшие».
 
«Верующие, по слову преподобного Иустина (Поповича) все — „одно тело“, все — „один хлеб“, все — „одна душа“, все — „одно сердце“, все — „один ум“, все — „одна совесть“, все — „одна вера“, все — „одна Истина“, „все — одно в Христе Иисусе“, „все — сыны Божии верой Христа Иисуса“, все — один народ, народ Божий, все — одна Церковь и на небе, и на земле и для Ангелов, и для людей», — отметил владыка.
 
Господь Иисус Христос — глава Церкви и весь Сам в Церкви, в Своем Теле, напомнил митрополит Антоний. «Все, что есть в Церкви, — Таинства, традиции, наследие — собрано во имя Пресвятой Троицы, во имя Христа. Нужно бережно и благоговейно хранить это и передать дальше нашим потомкам», — заключил он.
 
В тему: Митрополит Антоний считает, что в мире создается «неоправославие», чуждое учению Церкви.

Тэги: Крестный ход, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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