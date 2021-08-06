Российский оппозиционер переиначил украинский протестный мем десятилетней давности

Главное: Левый политик Сергей Удальцов накануне выборов в Госдуму РФ позаимствовал украинский протестный мем десятилетней давности о бабе и коте, изменив Партию регионов на «Единую Россию».

Детали: Российский оппозиционный политик Сергей Удальцов использовал популярный украинский политический мем про бабушку и кота в предвыборных целях. В подписи к изображению, которое он разместил на своей странице в Facebook, слово «Регионы» заменено на «Единую Россиию».

Отметим, что Удальцов является политическим деятелем левого толка, лидером движения «Авангард красной молодежи», координатором «Левого фронта». Несмотря на свою оппозиционность действующему в России режиму, он приветствовал аннексию Крыма и утверждал, что Украина сбила малазийский «Боинг» в небе над Донбассом.

Справка: Бигборд с бабушкой, которая держит в руках кота и подписью «Узнала, что внук голосовал за „Регионы“ — переписала хату на кота» появился в городе Днепродзержинске (ныне Каменское) Днепропетровской области накануне парламентских выборов 2012 года.

Вскоре надпись была заклеена.

А впоследствии плакат и вовсе сняли, однако он быстро разошелся по интернету, превратившись в мем, широко используемый во времена Революции Достоинства и на всех последующих выборах.

В соцсетях также появилось одноименное сообщество, популярное до сих пор.

Автором мема стал тогдашний кандидат в народные депутаты, а впоследствии сельский голова Елисаветовки Петриковского района Днепропетровщины Максим Голосный. В 2019 году он проиграл выборы в Верховную Раду по округу № 29 «Слуге народа» Сергею Демченко.

В тему: 24 июля 2014 года Мосгорсуд признал Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года.