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Новости > Российский оппозиционер переиначил украинский протестный мем десятилетней давности

Российский оппозиционер переиначил украинский протестный мем десятилетней давности

Александр Панько
05.08.21 22:54
241
Российский оппозиционер переиначил украинский протестный мем десятилетней давности

Главное: Левый политик Сергей Удальцов накануне выборов в Госдуму РФ позаимствовал украинский протестный мем десятилетней давности о бабе и коте, изменив Партию регионов на «Единую Россию».

Детали: Российский оппозиционный политик Сергей Удальцов использовал популярный украинский политический мем про бабушку и кота в предвыборных целях. В подписи к изображению, которое он разместил на своей странице в Facebook, слово «Регионы» заменено на «Единую Россиию».

Скриншот сообщения Сергея Удальцова с "бабой и котом" в Facebook

Отметим, что Удальцов является политическим деятелем левого толка, лидером движения «Авангард красной молодежи», координатором «Левого фронта». Несмотря на свою оппозиционность действующему в России режиму, он приветствовал аннексию Крыма и утверждал, что Украина сбила малазийский «Боинг» в небе над Донбассом.

Справка: Бигборд с бабушкой, которая держит в руках кота и подписью «Узнала, что внук голосовал за „Регионы“ — переписала хату на кота» появился в городе Днепродзержинске (ныне Каменское) Днепропетровской области накануне парламентских выборов 2012 года.

Баба и кот

Вскоре надпись была заклеена.

Баба и кот

А впоследствии плакат и вовсе сняли, однако он быстро разошелся по интернету, превратившись в мем, широко используемый во времена Революции Достоинства и на всех последующих выборах.

В соцсетях также появилось одноименное сообщество, популярное до сих пор.

Автором мема стал тогдашний кандидат в народные депутаты, а впоследствии сельский голова Елисаветовки Петриковского района Днепропетровщины Максим Голосный. В 2019 году он проиграл выборы в Верховную Раду по округу № 29 «Слуге народа» Сергею Демченко.

В тему: 24 июля 2014 года Мосгорсуд признал Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Тэги: выборы, кража, Facebook, Россия, мир, Сергей Удальцов, мем, соцсети, курьезы

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