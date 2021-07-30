Украинскому пловцу Романчуку надо оспорить победу американца Финке. Выяснилось, что спортсмены из США используют особые медпрепараты

Главное. Возможно, на Олимпиаде в Токио в заплыве на 800 метров вольным стилем у мужчин была не чистая победа американца. А это значит, что украинский пловец мог занять, как минимум 2, а не 3 место в заплыве.

Детали. В комнате ожидания перед заплывами американские пловцы пшикают себе в легкие препараты от астмы. Об этом заявил серебряный призер Лондона-2012 в плавании Евгений Коротышкин. Эта информация проливает новый свет на результаты недавнего заплыва на 800 метров вольным стилем у мужчин в Токио.

«О том, как американцы готовятся к своим стартам, мы тоже в курсе. Как они в комнате ожидания перед заплывами все до единого пшикают себе в легкие препараты от астмы. Бог знает, от чего еще. Это является не совсем честной игрой. Неужели в американской сборной команде выступают только больные люди? Совпадение? Не думаю», — сказал Коротышкин.

Дело в том, что выигравший в заплыве на 800 метров американец Роберт Финке на протяжении 750 метров отставал от украинца Романчука на полкорпуса-корпус и лишь на последних 25-30 метрах вдруг резко рванул вперед, догнал и обошел Романчука. В связи с этим возникают вопросы, насколько «чисто» выиграл амеркианец.

В тему. Как мы ранее сообщали, на Олимпиаде в Токио прошел заплыв на 800 метров вольным стилем у мужчин. Победителем заплыва стал американец Роберт Финке со временем 7:41.87. Второе место занял итальянец Грегорио Пальтриньери. Замкнул первую тройку украинец Михаил Романчук.