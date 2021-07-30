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Новости > Украинскому пловцу Романчуку надо оспорить победу американца Финке. Выяснилось, что спортсмены из США используют особые медпрепараты

Украинскому пловцу Романчуку надо оспорить победу американца Финке. Выяснилось, что спортсмены из США используют особые медпрепараты

Александр Панько
30.07.21 18:52
263
Украинскому пловцу Романчуку надо оспорить победу американца Финке. Выяснилось, что спортсмены из США используют особые медпрепараты

Главное. Возможно, на Олимпиаде в Токио в заплыве на 800 метров вольным стилем у мужчин была не чистая победа американца. А это значит, что украинский пловец мог занять, как минимум 2, а не 3 место в заплыве.

Детали. В комнате ожидания перед заплывами американские пловцы пшикают себе в легкие препараты от астмы. Об этом заявил серебряный призер Лондона-2012 в плавании Евгений Коротышкин. Эта информация проливает новый свет на результаты недавнего заплыва на 800 метров вольным стилем у мужчин в Токио.

«О том, как американцы готовятся к своим стартам, мы тоже в курсе. Как они в комнате ожидания перед заплывами все до единого пшикают себе в легкие препараты от астмы. Бог знает, от чего еще. Это является не совсем честной игрой. Неужели в американской сборной команде выступают только больные люди? Совпадение? Не думаю», — сказал Коротышкин.

Дело в том, что выигравший в заплыве на 800 метров американец Роберт Финке на протяжении 750 метров отставал от украинца Романчука на полкорпуса-корпус и лишь на последних 25-30 метрах вдруг резко рванул вперед, догнал и обошел Романчука. В связи с этим возникают вопросы, насколько «чисто» выиграл амеркианец.

В тему. Как мы ранее сообщали, на Олимпиаде в Токио прошел заплыв на 800 метров вольным стилем у мужчин. Победителем заплыва стал американец Роберт Финке со временем 7:41.87. Второе место занял итальянец Грегорио Пальтриньери. Замкнул первую тройку украинец Михаил Романчук.

Тэги: спорт, плавание, Михаил Романчук, Роберт Финке

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