Жителей Кропивницкого начали вакцинировать прямо в троллейбусах

Главное: Власти Кропивницкого начали вакцинацию населения от коронавируса в выездных пунктах, расположенных в городских троллейбусах.

Детали: В Кропивницком с сегодняшнего дня начали работу выездные мобильные пункты вакцинации от коронавируса в городских троллейбусах. Как сообщает «Суспильне» со ссылкой на заместителя начальника управления городского управления здравоохранения Ларису Кудрик, прививать здесь будут вакциной CoronaVac.

«Мы не знаем, сколько людей придет, а CoronaVac удобен тем, что во флаконе одна доза вакцины, на одного человека. Тогда, как вакциной Moderna количество желающих вакцинироваться должно быть кратно 15. Мы не можем допустить, чтобы остались остатки. Эта вакцина больше для стационарных пунктов», — объяснила она.

Так, до 12 часов З0 июля были вакцинированы жители Завадовки и Савиновки на конечной остановке маршрута № 8. С 12:00 до 15:00 проходит вакцинация на улице Котова.

31 июля с 9:00 до 12:00 будут вакцинировать жителей Старой Балашовки возле магазина «Дельта» и жителей Кущевки на улице Водопьянова около школы № 30.

По словам Кудрик, мобильные пункты будут работать, пока будут желающие.

В тему: По словам гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Романа Родина, в Украине также планируют запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках.