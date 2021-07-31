Студент из Африки нашел самый альтернативный источник электроэнергии

Главное: Житель Сьерра-Леоне Джеремия Торонка разработал специальную установку, которая позволяет обеспечить электричеством тысячи домов без особых усилий и вреда природе. Она позволяет производить энергию из вибраций в окружающей среде.

Детали: 20-летний житель Сьерра-Леоне Джеремия Торонка уже три года занимается решением проблемы дефицита электроэнергии в стране. Как сообщает Lenta.ru, поступив в Африканский университет лидерства в Руанде он основал инновационный стартап по производству электричества Optim Energy.

В основе технологии лежит пьезоэлектрическое устройство, которое использует энергию тепла, движения и давления из окружающей среды. Так, когда установка находится под дорогой с интенсивным движением транспорта и пешеходов, она поглощает вибрации и использует их для генерации электрического тока.

Такой источник энергии имеет преимущества даже перед некоторыми альтернативными источниками, так как работа вибрационных устройств не зависит от погодных условий, как солнечные и ветряные станции. Кроме того, ему не нужны батареи и подключение к внешнему источнику питания.

По данным организации «Устойчивая энергия для всех», только 26% населения Сьерра-Леоне имеют доступ к электричеству. В сельской местности большинство людей не могут подключиться к национальной сети. Optim Energy провела успешную пилотную программу в нескольких районах, и население с радостью приняло новинку.

Используя два устройства, стартап бесплатно обеспечил электроэнергией 150 домов с населением в 1,5 тыс. чел., а также 15 школ. Кроме того, Торонка выпустил онлайн-калькулятор энергоэффективности, который отслеживает модели потребления людей в зависимости от использования ими разной бытовой техники.

В марте 2021 года изобретатель получил «Молодежную премию содружества», которую ежегодно присуждают пяти молодым людям, изменившим жизнь своих сограждан в лучшую сторону.

$2,8 тыс. Торонка хочет потратить на развертывание устройств еще в нескольких городах и прибрежных регионах Сьерра-Леоне, чтобы к 2030 г обеспечить электроэнергией около 100 тыс. человек.

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