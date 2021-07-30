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Новости > К Земле стремительно летит огромный астероид

К Земле стремительно летит огромный астероид

Агата Кловская
30.07.21 03:39
144
К Земле стремительно летит огромный астероид

Главное: Астероид 2019 YM6 летит к Земле. Нашей планете он не угрожает.

Детали: Астероид 2019 YM6 летит в сторону Земли. О нем поведали в NASA.

Сообщается, что размеры космического объекта достигают 100-230 метров, а скорость его движения – 48,5 тысяч километров в час.

Мимо нашей планеты он пролетит уже в субботу, 31 июля.

Впрочем, как говорят эксперты, переживать не стоит – астероид пройдет от нас на расстоянии 6,87 миллиона километров.

В тему: В ООН оценили астероидную угрозу для нашей планеты.

Тэги: мир, астероид, NASA, космос

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