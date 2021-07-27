По заветам Путина: российский депутат призвал к открытой войне с Украиной

Главное: Российский депутат Александр Шерин призывает начать открытую войну с Украиной, чтобы не «ждать врага под Москвой».

Детали: Депутат Государственной думы РФ от фракции ЛДПР Александр Шерин призвал начать войну с Украиной. Как сообщает Lenta.ru, при этом он сослался на высказывание президента Владимира Путина.

«Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий моей страны, сказал о том, что если драка неизбежна — бей первым», — заявил парламентарий в эфире местного телеканала, добавив, что нанести превентивные удары по чужой территории, чем ждать врага под Москвой.

В тему: В августе 2018 года российский историк Евгений Спицын предложил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» нанести ядерный удар по Киеву.

6 апреля 2021 года российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире местного телевидения заявил о возможности применении ядерного оружия на Донбассе.