Стало известно, какие дороги в Украине будут платными

Главное: В Украине планируется построить шесть автомобильных дорог в сотрудничестве с частными инвесторами. Максимальная стоимость пользования ими будет зависеть от транспортного средства и достигать 0,133 евро за 1 километр.

Детали: Министерство инфраструктуры Украины прорабатывает вопрос о строительстве на условиях концессии шести автомобильных трасс. Как сообщает «Суспильне» со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анну Юрченко, реализация этих объектов соответствует Перечню приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 г.

Среди них трассы:

M-29/M-04/M-18 — Харьков-Днепр-Запорожье;

M-03 — Борисполь-Полтава;

M-14 — Херсон-Николаев;

M-06 — Киев-Житомир-Ровно;

M-08/M-19 — Ягодин-Ковель-Луцк;

M-04/H-11 — Днепр-Кривой Рог-Николаев.

В тему: 23 декабря 2020 года Кабинет министров Украины утвердил максимальный размер платы за разовый проезд автомобильной дорогой общего пользования, построенной на условиях концессии. В зависимости от категории транспортного средства он составляет от 0,023 евро до 0,133 евро за 1 км.