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Новости > «Динамо» усилилось форвардом из Венесуэлы

«Динамо» усилилось форвардом из Венесуэлы

Абелардо
24.07.21 09:05
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«Динамо» усилилось форвардом из Венесуэлы

Главное: Киевское «Динамо» подписало контракт с 22-летним венесуэльским нападающим Эриком Рамиресом, последним клубом которого был словацкий «ДАК 1904». Соглашение рассчитано на пять лет.

Детали: 22-летний нападающий словацкого «ДАК 1904» Эрик Рамирес успешно прошел медосмотр в Киеве, уладил все детали личного контракта и стал игроком «Динамо». Контракт с венесуэльским бомбардиром рассчитан на пять лет.

В прошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35-ти матчах. Также в активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.

«Хочу поблагодарить за эту возможность. Я очень рад подписать контракт с «Динамо», ведь знаю, что это очень большой клуб в этой стране. Я провел в Киеве несколько дней, и могу сказать, что сотрудники клуба, которые меня окружали, были очень дружелюбными. Я действительно очень счастлив», - сказал Рамирес журналистам.

«Перед переходом в «Динамо» я несколько лет провел в Чехии и Словакии. Мне кажется, что футбол в этих странах достаточно похож на украинский. Поэтому надеюсь, что мне не понадобится много времени для адаптации. Много играть и забивать - это моя цель. Надеюсь забивать за «Динамо» еще больше мячей, чем в Словакии. Кроме того, хотелось бы помочь команде вновь выиграть чемпионство в этом сезоне… Во время каникул я находился в лагере национальной сборной Венесуэлы и тренировался там. Поэтому могу сказать, что мне не понадобится много времени, чтобы набрать свою оптимальную форму. Надеюсь, что для достижения стопроцентной готовности хватит недели», - добавил игрок.

В тему: Венесуэльский форвард стал третьим новичком «Динамо» этим летом. Ранее контракты с нашим клубом заключили Денис Антюх и Илья Шкурин (на правах аренды).

Тэги: Киев, футбол, спорт, Динамо, ФК Динамо Киев, Эрик Рамирес

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