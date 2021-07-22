В УПЦ издали книгу об истории Православной Церкви на территории Украины

«Она охватывает события от начала христианства на Руси до современности. События церковной истории изображены на фоне общественно-политической и культурной жизни как внутри страны, так и на международной арене в соответствующие эпохи. Это позволяет лучше понять извилистый путь, который прошла Украинская Православная Церковь за свою более чем 1000-летнюю историю», - отметили в КДАиС.
Издание осуществлено по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и при содействии управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), который также является председателем редакционной коллегии книги.
В издательскую группу вошли: ректор Киевской духовной академии и семинарии профессор епископ Сильвестр, проректор по научно-богословской работе профессор Владимир Бурега, ученый секретарь доцент протоиерей Василий Яковчук и преподаватель иеромонах Митрофан (Божко).
Книга рекомендована к печати Ученым советом Киевской духовной академии и семинарии и подготовлено к печати Издательским отделом Украинской Православной Церкви.
Издание украшено многочисленными иллюстрациями и рассчитано на широкий круг читателей. Специально для этой книги были подготовлены карты Киевской Митрополии в разные периоды ее существования.
В тему: В УПЦиздали новую книгу митрополита Антония (Паканича).
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