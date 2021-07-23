Twitter решил внедрить интересную функцию

Главное: Новая функция появится в Twitter. Это кнопка оценки комментариев к сообщениям.

Детали: Социальная сеть Twitter хочет запустить новую функцию. Подробности поведали в компании.

Речь идет о кнопке оценки комментариев к сообщениям.

Сейчас проходит ее тестирование.

Информируется: «Некоторые пользователи на iOS могут заметить под ответами разные варианты кнопок, чтобы поставить им положительную или отрицательную оценку».

Отмечается: «Мы тестируем эту возможность, чтобы понять, какие виды ответов в беседе вам кажутся релевантными, и поработать над тем, чтобы показывать их чаще».

Сообщается, что на изображениях, которые сопровождают сообщение сервиса, видно, что кроме кнопок «перепостить» и «ответить» под ответами у некоторых пользователей появились или стрелочки вверх и вниз или поднятый вверх или опущенный вниз большой палец.

Подчеркивается следующее: «Данное голосование не меняет порядок комментариев в ветке и пока используется только в рамках исследования. Отрицательные оценки может видеть только пользователь, который их поставил».

В тему: Известная социальная сеть пошла на кардинальную смену формата.