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Новости > Епископ УПЦ рассказал, как бороться с унынием

Епископ УПЦ рассказал, как бороться с унынием

Александра Кудрявцева
22.07.21 14:00
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Епископ УПЦ рассказал, как бороться с унынием
Главное: Унынию противостоит трезвение — усердие ко всякому доброму делу.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко), отвечая на вопрос, что делать, когда находит уныние.
 
«Тема уныния очень обширна не только в святоотеческом, но и в медицинском измерении, поскольку включает в себя множество причин, его порождающих. Соответственно и рекомендации в том или ином случае могут быть как общими, так и сугубо личными. Очень важно понять, что такое состояние было у многих христиан-подвижников. И те рекомендации, которые они оставили для борьбы с унынием, происходят из их личного опыта в борьбе с этим состоянием», — сказал епископ Феодосий.
 
Владыка отметил, что уныние может быть как у грехолюбца, так и у подвижника, но оно у них совершенно не одинаково. «Но есть еще одна категория людей — и к ней относится большинство, — которые пребывают где-то посередине между явными грешниками и подвижниками. Они могут быть крещёными, верующими и даже формально воцерковлёнными, но у них тоже очень часто встречается состояние уныния, охлаждение к духовному. По мысли преподобного Марка Подвижника, причиной их уныния может быть одно из трёх разрушающих духовных состояний человека», — рассказал он.
 
«Первое — забвение Бога, когда за относительно активной внешней церковной жизнью отсутствует внутренний контакт и разговор с Богом, из-за чего человек опустошается. Отсутствие живого внимания во время молитвы приводит человека к унынию, а с другой стороны — не даёт ему выйти из него», — сказал архиерей и привел слова святителя Инокентия Херсонского, который говорит что делать в таком случае: «От чего бы ни происходило уныние, молитва всегда есть первое и последнее против него средство».
 
Второй и базовой причиной уныния является неведение.
 
«Лечится она рациональным восполнением недостающих и, одновременно, необходимых знаний в аскетическом опыте борьбы со страстью уныния. Человек должен иметь элементарные понятие о том, что такое грех, какие бывают виды греха, что грех может проявлять себя не только в виде какого-то конкретного поступка, но и как многократное повторение одного и того же, в результате чего в человеке образуется страсть (с церковнославянского переводится как „страдание“) или как определённое состояние, способное проявиться в области духа, души и тела», — объяснил владыка.
 
«Унынию противостоит трезвение — усердие ко всякому доброму делу. Исправление церковного и домашнего правила. Тщательное наблюдение за всеми делами, словами и помышлениями и чувствами своими. Хранение себя от многого сна и изнеженности, празднословия, шуток и острых слов», — пишет святитель Игнатий Брянчанинов.
 
Третьей причиной епископ Феодосий называет нерадение. «Этому состоянию противопоставляется аскетика, что с греческого означает „упражнение“. Она предусматривает последовательную систему изменения греховных навыков в человеческой природе для тренировки внутренних духовно-душевно-телесных сил и качеств посредством самоограничения, направленных на борьбу со страстями. В данном случае — со страстью уныния», — объяснил он.
 
Епископ Феодосий приводит перечень того, в чём необходимо упражняться, в который входят разные практики: молитвенное правило; вдумчивое чтение Священного Писания и псалмопение; посещение Богослужения и участие в принятии церковных Таинств; борьба с помыслами и воображением; умеренный физический труд и поклоны; мысли о положительных, утешительных вещах, воспоминания о прошлых радостных или благодатных состояниях; внимание к хорошим и положительным мыслям, неотлагательное воплощение их в жизнь.
 
«Такой подход и практика способны принести радость. Для этого с помощью пастыря необходимо определиться с тем, что у тебя лучше всего получается, и этими навыками и умениями послужить нуждающимся людям. Лучший результат наблюдается тогда, когда человек помогает тому, кому хуже, чем ему самому», — заключил архиерей.
 
Фото: Епископ УПЦ объяснил, как воспитать ребенка в вере.
 
 
 

Тэги: УПЦ

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