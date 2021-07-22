В ООН поведали, что происходит с мировым туризмом на фоне пандемии коронавируса

Главное: Мировой туризм восстанавливается, но очень медленно. Это займет не менее двух лет.

Детали: Эксперты из Всемирной туристской организации поведали, как проходит восстановление мирового туризма на фоне пандемии коронавируса. Данные приводят в ООН.

Специалисты признали, что процесс идет очень медленно и о значительном улучшении можно будет говорить не ранее 2023 года.

Так, в первые пять месяцев 2021 года люди совершили на 65% меньше перелетов, чем за аналогичный период 2020 года, и сразу на 85% меньше, чем в 2019 году.

Уточняется, что Южную Америку и Африку посетило на 71% и 81% меньше туристов, а Ближний Восток – на 83%.

В Европе спад оценивается на уровне 85%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе – сразу на 95%.

Информируется, что туристические перелеты в нынешнем году совершили на 147 миллионов людей меньше, чем в прошлом. По сравнению с 2019 годом поток упал на 460 миллионов туристов.

При этом 63 страны так и не открыли свои границы для путешествий.

В тему: Стало известно, как пандемия COVID-19 изменила мировой туризм.