Китай установил впечатляющий рекорд экспорта автомобилей

Главное: Китай продал рекордное число авто. 158 тысяч машин за месяц.
Детали: Китай наращивает экспорт автомобилей. В минувшем июне был установлен впечатляющий рекорд.
Данные приводит Китайская ассоциация автопроизводителей.
Всего за месяц продажи выросли сразу на 5% до 158 тысяч машин.
Уточняется при этом, что доля авто на новых источниках энергии в общем объеме экспорта составила 11%.
Всего за шесть месяцев было отправлено на экспорт 828 тысяч машин – это в 2,1 раза больше, чем за такой же период прошлого года.
При этом продажи на внутреннем рынке страны составили почти 12,9 миллиона штук за полгода, из которых более двух миллионов – только за прошлый июнь.
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