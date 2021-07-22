Стало известно, где продали больше всего украинской земли

Главное: В Украине уже продали 1,6 тысяч участков земли. Всего – 2,44 тысячи гектаров.

Детали: С начала июля после открытия рынка земли уже активно идут продажи участков. О ее темпах поведали в министерство аграрной политики и продовольствия.

Как стало известно, за три недели уже продано 1,6 тысяч участков общей площадью 2,44 тысячи гектаров.

Больше всего земли продали в Полтавской (506,6 гектаров), Херсонской (310,7), Винницкой (218,6), Кировоградской (194) и Черниговской (157,3) областях.

Всего за это время от нотариусов пришло уже 4,48 тысячи заявок на доступ к Государственному земельному кадастру с целью онлайн-проверки законности покупки земельных участков.

Уточняется, что 3,89 тысяч заявок были согласованы, а 520 отказано в доступе.

В тему: Стало известно, сколько участков земли было продано в первый день отмены моратория.