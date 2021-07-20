В Киеве произошел трамвайный коллапс

Главное: Трамваи встали в Киеве. Больше десяти составов.

Детали: Утром вторника, 20 июля, в Киеве произошло ЧП. Встали трамваи 14-го и 18-го маршрутов, передает РБК-Украина.

Отмечается, что остановились более десяти составов.

Причина ЧП в том, что на перекрестке возле улицы Студенческой столкнулись легковой автомобиль Suzuki и маршрутка №302 (никто не пострадал).

Уточняется, что коллапс произошел между остановками «Сквер Гейдара Алиева» и «Кудрявский спуск».

На данном участке движение автомобилей по направлению от Воздухофлотского моста на Подол затруднено.

В тему: Появилось видео, как в Киеве девушка попала под трамвай.