В Киеве произошел трамвайный коллапс

Главное: Трамваи встали в Киеве. Больше десяти составов.
Детали: Утром вторника, 20 июля, в Киеве произошло ЧП. Встали трамваи 14-го и 18-го маршрутов, передает РБК-Украина.
Отмечается, что остановились более десяти составов.
Причина ЧП в том, что на перекрестке возле улицы Студенческой столкнулись легковой автомобиль Suzuki и маршрутка №302 (никто не пострадал).
Уточняется, что коллапс произошел между остановками «Сквер Гейдара Алиева» и «Кудрявский спуск».
На данном участке движение автомобилей по направлению от Воздухофлотского моста на Подол затруднено.
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