Компания Pfizer скоро сообщит кое-что важное о вакцинации

Главное: Компания Pfizer скоро объявит о необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса. Речь идет о бустерной дозе вакцины, которая будет ставиться через шесть месяцев после первой.

Детали: Корпорация Pfizer, разработавшая вакцину совместно с партнером из ФРГ BioNTech скоро объявит о необходимости третьей дозы препарата от коронавируса для более устойчивого иммунитета. Об этом сообщает Washington Post.

Как отмечается, речь идет о бустерной дозе вакцины, которая будет ставиться через шесть месяцев после первой.

Источники издания сообщают, что от нее титры антител увеличатся в 5-10 раз после первых двух уколов.

«Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций», — говорится в материале.

Издание пишет, что Pfizer соберет брифинг с американскими чиновниками от здравоохранения, чтобы объявить о необходимости этой бустерной прививки.

В нем, по словам собеседников издания, примет участие, в том числе, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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