Тихановская рассказала о своих связях с Зеленским

Главное: Светлана Тихановская подтвердила контакты с Владимиром Зеленским. Она рассказала о связях с властями Украины.

Детали: Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что поддерживает контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее цитирует издание «Сегодня».

Среди прочего она сказала: «Позавчера мы пересекались с ним на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины».

Белоруска призналась: «Мы на связи, конечно, с представителями правительства Украины. Вот, я один раз встречалась онлайн с главой МИД Дмитрием Кулебой».

Также политик поведала: «Вы приняли столько белорусов – десятки тысяч белорусов. Помогает Украина и с трудоустройством, и с легализацией белорусов. То есть всячески делает нам шаг навстречу, но они понимают белорусов, потому что сами прошли через это».

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