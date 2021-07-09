Украинцам решили больно «ударить» по яйцам

Главное: Стоимость яиц в Украине в ближайшее время может существенно вырасти. Рост цены ожидается примерно вдвое.

Детали: В Украине уже в ближайшие недели может вырасти стоимость яиц. Такой прогноз сделала аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Светлана Литвин.

Это связано с рекордным сокращением производства этой продукции.

По ее словам, стоимость яиц может увеличиться почти вдвое — до 40 грн за десяток.

«Примерно с августа начнет расти цена на куриные яйца. И она может достичь пика, который мы наблюдали в феврале — около 40 грн за десяток. Эта цена, скорее всего, будет держаться до следующей весны, если ситуация кардинально не изменится и не увеличится промышленное производство яиц», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что такое подорожание яиц в начале года произошло из-за беспрецедентного снижения их производства в январе-мае — почти на 25%. По словам эксперта, такого не было на протяжении последних лет двадцати. Сокращение одновременно связано с ростом на 60% цен на кормовые культуры для птицы.

Другим фактором убыточности производства является снижение экспорта яиц — почти вдвое за пять месяцев. Кроме существенного сокращения производства, на подорожание яиц напрямую влияет и рост цен на корма.

«В июне 2021 года цена на основные кормовые культуры — пшеницу и кукурузу — выросла на 60%, тогда как цена на яйца упала на 5-7% по сравнению с июнем прошлого года. В таких условиях производителям трудно работать из-за высокого уровня убыточности», — уточнила Литвин.

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